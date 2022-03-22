22 Марта 2022
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Общество Свердловская область
среднеуральская грэс сугрэс (2008) | Фото: Накануне.ru

Компания, владеющая Среднеуральской ГРЭС, покидает Россию

Итальянская компания Enel покидает Россию из-за нынешней геополитической ситуации в РФ. Об этом заявил генеральный директор Франческо Стараче в эфире Bloomberg TV. Напомним, что компания занимается производством и распределением электроэнергии и газа. Под ее управлением находится Среднеуральская ГРЭС, питающая теплом и электричеством Екатеринбург и его города-спутники.

"Мы видим рост возобновляемых источников энергии в России, но в нынешних обстоятельствах, я думаю, что это (продолжение работы в России) неприятно и невозможно. Так что, с сожалением, я думаю, нам придется сдаться", - заявил Стараче.

Он также добавил, что для ухода Enel с российского рынка, компании потребуется нескольких месяцев.

Накануне.RU связалось с пресс-службой Среднеуральской ГРЭС. Там пообещали прокомментировать судьбу предприятия позднее.

Среднеуральская ГРЭС является одним из самых крупных тепловых источников в энергосистеме Свердловской области - на ее долю приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом, и порядка 100% потребностей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Доля выработки электрической энергии СУГРЭС в энергосистеме региона составляет около 10%.

Теги: Среднеуральская ГРЭС, Enel, Екатеринбург, энергия



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