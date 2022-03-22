22 Марта 2022
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Происшествия Сибирский ФО
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

12 горняков госпитализированы после инцидента на шахте "Листвяжной" в Кузбассе

12 горняков шахты "Листвяжная" (Кузбасс) госпитализированы после инцидента в забое.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 12:20 (08:20 мск), 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", - цитирует "Интерфакс" сообщение областной администрации. Отмечается, что на момент эвакуации у всех шахтеров состояние лёгкой степени тяжести.

Между тем, проверку инцидента уже начала прокуратура. "На шахте "Листвяжная" в городе Белово на одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников. В процессе эвакуации работники предприятия выведены на поверхность, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности".

Напомним, в прошлом году при аварии на "Листвяжной" погиб 51 человек – 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Эта авария стала крупнейшей для отрасли за последнее десятилетие.

Теги: листвяжная, кузбасс, госпитализация, шахтеры, отравление



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