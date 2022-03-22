22 Марта 2022
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Путин, Орбан (2015) | Фото: кремль

Венгрия против "энергетических санкций" в отношении России и вмешательства НАТО

Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России в сфере энергетики. Кроме того, выступает против бесполетной зоны над Украиной и военной миссии НАТО, которую предлагает Польша. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, пишут венгерские СМИ.
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Он подчеркнул, что санкции в сфере энергетики могут привести к ограничению или прекращению поставок энергоресурсов из России, что чревато проблемами для самой Европы. В том числе это угрожает национальным интересам Венгрии, что в Будапеште не могут принять.

"Мы не поддержим санкции, ставящие под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение в отношении рисков войны, поэтому отныне мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность в Венгрии", - сказал министр.

Сийярто добавил, что запрет на импорт нефти и газа из России станет "красной линией" для Венгрии, потому что подведут страну к катастрофе, ведь заменить их нечем, а переход на другие источники энергии требует времени, больших денег и будет дороже.

Против бесполетной зоны на Украине и войсках НАТО Сийярто высказался однозначно: это будет война с Россией, чего Венгрия всячески избегает. Максимум, на что согласен Будапешт, - это не блокировать поставки оружия Украине другими странами ЕС, но сама Венгрия этого делать не будет и через свою территорию это не разрешит.

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран записал специальное видеообращение к соотечественникам о том, что вмешательство НАТО в конфликт является опасным.

"У нас есть возможность и способность защищать друг друга, но в обязанности НАТО не входит участие в военных действиях за пределами НАТО", - сказал Орбан.

Теги: Венгрия, Украина, НАТО, энергетика, санкции



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