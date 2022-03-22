Дмитрий Мазепин больше не является контролирующим лицом компании "Уралкалий"

Дмитрий Мазепин больше не является контролирующим лицом компании "Уралкалий" - одного из ведущих мировых производителей калия, вносящей существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Он продал контрольный пакет (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций компании.

Кроме того, Дмитрий Мазепин больше не занимает должности в органах управления АО "ОХК "УРАЛХИМ", непосредственного акционера ПАО "Уралкалий", и не контролирует ПАО "Уралкалий".

Стабильное выполнение своих обязательств для обеспечения бесперебойных поставок продукции клиентам компании, а также обязательств перед кредиторами является одним из важнейших приоритетов "Уралкалий" в текущих условиях.

Добавим, что производственные активы компании "Уралкалий" включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 000 сотрудников.