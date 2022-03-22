Аршавин, Тихонов и другие: легендарные футболисты дадут мастер-классы в Екатеринбурге

В этот четверг, 24 марта, в Екатеринбурге состоятся мастер-классы от легенд сборной России по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, мероприятие пройдет в манеже "Урал", в нем примут участие более 300 детей из школ-участников проекта "Футбол в школе". Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова не только отработают с ребятами отдельные упражнения на поле, но и сыграют со школьниками в футбол. А после тренировки и матчей у детей будет возможность пообщаться с легендарными футболистами, сделать совместные фото и получить автографы.

"Сейчас реалии таковы, что ребята стали меньше играть в футбол во дворах. А именно двор был тем местом, где наш футбол начинался. Реализация такого проекта, как "Футбол в школе", позволяет создать условия для того, чтобы дети могли полюбить и выбрать именно эту игру. Задача остается прежней – вовлечь детей, помочь им "заразиться" эмоциями, которые дает только футбол. Именно такие фестивали – это то, что ребята запомнят, и это поможет им сделать еще один шаг в большой футбол", - уверен Андрей Тихонов.

"Урок футбола", организованный РФС при поддержке Трубной металлургической компании – это часть большого проекта "Футбол в школе", а Свердловская область стала одним из восьми пилотных регионов проекта в 2021 году. Он призван привлечь детей и подростков в самый популярный спорт в мире и сделать из обычных школ настоящие центры футбольной жизни в своем районе или регионе. Участникам будет передано порядка 100 тысяч мячей и 10 тысяч футбольных ворот, не считая другой необходимой для проведения занятий экипировки.

На этой неделе, 21 марта, стартовал 3-й всероссийский фестиваль "Футбол в школе". Его участником может стать любое образовательное учреждение, вне зависимости от количества учеников и учителей физкультуры, а лучшие школы-участники получат комплекты футбольных мячей, инвентаря и ворот.

Напомним, в прошлом году на Средний Урал приезжал известный в прошлом футболист Дмитрий Сычев. Корреспонденту Накануне.RU удалось пообщаться с прославленным форвардом. Прочитать интервью с Сычевым можно по этой ссылке.