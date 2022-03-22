В Пентагоне не поняли смысла применения РФ гиперзвукового оружия на Украине

Власти США не понимают смысла применения российскими ВС гиперзвукового оружия на Украине.

"Честно говоря, это своего рода головоломка, так как непонятно, зачем применять гиперзвуковую ракету с относительно небольшого расстояния, чтобы поразить здание", - цитирует издание The Hill представителя Пентагона.

При этом Вашингтон не может опровергнуть или подтвердить факт использования РФ гиперзвукового оружия на Украине.

Между тем, в ФРГ назвали применение "Кинжала" на Украине предостережением для НАТО. По мнению немецкого военного эксперта Герхарда Хегмана, Россия показала оружие, от которого не защитит ни одна западная противоракетная система, пишет Regnum.

Напомним, российские ВС сообщили о двух применениях "Кинжала" в ходе спецоперации. 18 марта был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. 19 марта ликвидирована крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.