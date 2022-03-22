Завод Renault в Москве возобновил производство

Автомобильный завод Renault в Москве возобновил производство 21 марта.

"Ситуация с поставкой комплектующих нестабильна и меняется, поэтому мы предпочитаем не давать никаких прогнозов. Московский завод Renault возобновил производство 21 марта", - цитирует ТАСС представителя компании.

Ранее Renault приостановил работу российских подразделений (с 28 февраля по 5 марта) из-за перебоев в поставках комплектующих.

В феврале гендиректор французской компании Люка де Мео сообщил в интервью газете Financial Times, что ее заводы в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины.