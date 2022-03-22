В Прикамье следователи возбудили дело из-за гибели машиниста трактора-экскаватора
В Кудымкаре следователи возбудили уголовное дело из-за гибели машиниста трактора-экскаватора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.
Трагедия произошла 24 февраля в карьере Иньвенского месторождения. Машинист выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси, во время которых он получил травмы и скончался на месте.
Дело возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновных лиц, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.