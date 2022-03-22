22 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
уголовное дело (2013) | Фото:

В Прикамье следователи возбудили дело из-за гибели машиниста трактора-экскаватора

В Кудымкаре следователи возбудили уголовное дело из-за гибели машиниста трактора-экскаватора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 24 февраля в карьере Иньвенского месторождения. Машинист выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси, во время которых он получил травмы и скончался на месте.

Дело возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновных лиц, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.


Теги: машинист трактора-экскаватора, уголовное дело



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