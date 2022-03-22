В Прикамье следователи возбудили дело из-за гибели машиниста трактора-экскаватора

В Кудымкаре следователи возбудили уголовное дело из-за гибели машиниста трактора-экскаватора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 24 февраля в карьере Иньвенского месторождения. Машинист выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси, во время которых он получил травмы и скончался на месте.

Дело возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновных лиц, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.



