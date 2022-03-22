В Гибралтаре задержана суперяхта, предположительно, миллиардера Пумпянского

Власти британской территории Гибралтар задержали суперъяхту Axioma, предположительно, связанную с российским миллиардером, сообщает Reuters.

Forbes и SuperYachtFan называли владельцем 72-метровой Axioma бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

27 февраля яхта покинула Антигуа, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара. По данным Reuters TV, 21 марта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом.

Как сообщило правительство британской заморской территории, с просьбой арестовать судно в Верховный суд Гибралтара обратился "ведущий международный банк".

Напомним, 9 марта Пумпянский попал под санкции Евросоюза. Вместе с бизнесменом в санкционный список попали его жена Галина и сын Александр Пумпянский.

Санкции был введены в связи с тем, что компания Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, в том числе с РЖД, "Газпромом" и "Роснефтью". Отмечается, что 24 февраля Пумпянский вместе с другими 36 бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского правительства. На встрече обсуждались действия в связи с западными санкциями.

Сразу после введения санкций Пумпянский перестал быть бенефициаром "Трубной металлургической компании". Бизнесмен и его сын вышли из совета директоров. Также оба перестали быть бенефициарами Группы Синара.