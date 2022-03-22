Двое военных из Челябинской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Двое военных из Челябинской области погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в Миассе просились с военнослужащим Никитой Бирилло, героически погибшим при исполнении поставленных боевых задач в ходе специальной операции на Украине в городе Бровары Киевской области. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, в последний путь Никиту Бирилло проводили со всеми воинскими почестями. "Это невосполнимая утрата и боль для родных и близких погибшего", - подчеркнули в администрации.

23 марта в Каслях состоится прощание с Владимиром Бардиным, героически погибшим при выполнении специальной операции на территории Украины. Организацию проведения траурного мероприятия взяла на себя администрация района.