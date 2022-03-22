22 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в трамвае в Краснотурьинске (2022) | Фото: vk.com/incident_krasnoturinsk96

В Краснотурьинске сгорел единственный трамвай

В Краснотурьинске сгорел единственный рабочий трамвай. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло в трамвае "КТМ-5" на площади 20 кв.м, стоявшего на ул.Попова. При тушении было задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение 6-ти минут.

Пожар в трамвае в Краснотурьинске(2022)|Фото: vk.com/incident_krasnoturinsk96

Как сообщает "Областная газета", после поломки одного из двух трамваев в начале года, специалистов для ремонта так и не удалось найти. Из-за этого по городу курсировал только один вагон, выполнял до 11 поездок в день через центр. Оба трамвая на данный момент принадлежат МУП.

Теги: трамвай, Краснотурьинск, пожар



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