В Краснотурьинске сгорел единственный трамвай

В Краснотурьинске сгорел единственный рабочий трамвай. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло в трамвае "КТМ-5" на площади 20 кв.м, стоявшего на ул.Попова. При тушении было задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение 6-ти минут.

Как сообщает "Областная газета", после поломки одного из двух трамваев в начале года, специалистов для ремонта так и не удалось найти. Из-за этого по городу курсировал только один вагон, выполнял до 11 поездок в день через центр. Оба трамвая на данный момент принадлежат МУП.