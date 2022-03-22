На шахте "Листвяжная" объявлена эвакуация из-за сбоя вентиляции

В Кемеровской области на шахте "Листвяжная", где в прошлом году погиб 51 человек, произошел сбой в работе системы вентиляции.

В шахте в это время находились 142 человека, их эвакуируют.

Как сообщили Regnum в министерстве угольной промышленности региона, при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут.

"Интерфакс" передает, что семь шахтеров обратились за помощью к медикам после эвакуации. Оперативный дежурный Ростехнадзора сообщил, что в шахте произошло загазирование.

Напомним, при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в ноябре прошлого года погиб 51 человек – 46 горняков и пять спасателей. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено.