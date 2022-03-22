Российский бизнес попросил ограничить зарубежных акционеров в правах

РСПП попросил ограничить зарубежных акционеров в правах. По их мнению, такое решение должно защитить национальные интересы в изменившихся условиях ведения бизнеса.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. Они содержатся в письме Шохина, подлинность которого подтвердил РБК источник в РСПП. Одна из необходимых мер "для защиты национальных интересов", с точки зрения РСПП, - ограничение прав акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Это целесообразно, если они являются участниками обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, компаний с госучастием или организаций, в которых структуры с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.

Среди мер, которые предлагает применять к таким организациям РСПП, - не учитывать их голоса на общем собрании акционеров, не распространять на них право требования выкупа акций в ситуациях, когда общество принимает решение о реорганизации/делистинге или вносит изменения в устав, ограничивающие права акционеров, а также не применять к ним нормы, вытекающие из покупки более 30% акций публичного общества (они предполагают, например, необходимость направить обязательное предложение владельцам всех ценных бумаг после приобретения такого пакета).

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский полагает, что, на первый взгляд, всё правильно: как они с нами, так и мы с ними.

"Однако в РСПП, видимо, забыли, что множество российских компаний по-прежнему оформлены на офшоры, например, практически вся российская металлургия. Если предложение РСПП будет принято, металлургические гиганты ("Северсталь", НЛМК, "Евраз", ММК, прочие) и другие компании (тот же "Яндекс") останутся без корпоративного управления. Кто-нибудь понимает, что происходит?", - написал Кричевский в своём Telegram-канале.