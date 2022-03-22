22 Марта 2022
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Инсталляция из букв Z и V Госавтоинспекцией Свердловской области (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловская ГИБДД поддержала спецоперацию на Украине инсталляцией из автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекция Свердловской области решили поддержать спецоперацию на Украине, выстроив 18 патрульных автомобилей в виде букв "Z" и "V".

Инсталляция из букв Z и V Госавтоинспекцией Свердловской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, патриотическая акция прошла на стоянке возле здания местного управления. Ее участниками стали инспекторы ДПС специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Мероприятие организовано, чтобы поддержать российских военных, - рассказали в Госавтоинспекции. - Кроме этого, на автомобилях дорожно-патрульной службы появились специальные наклейки с хештегом #СвоихНеБросаем".

Знак Z и V(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, что фраза "Своих не бросаем" стала девизом поддержки спецоперации. Именно под этим девизом по всей России проходили патриотические акции, в том числе и недавний митинг концерт в Екатеринбурге, посвященный годовщине Крымской весны.

Теги: ГИБДД, инсталляция, Украина, поддержка, автомобили, Z, V



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