Япония считает "неприемлемым" отказ России от переговоров по мирному договору

Япония назвала "неприемлемым" решение РФ прекратить переговоры по мирному договору.

"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В посольстве Японии в Москве заявили, что приостановка работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах "является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".

Напомним, об отказе от диалога с японской стороной МИД РФ заявил накануне. В дипломатическом ведомстве возложили на Токио ответственность за такую ситуацию, поскольку раньше Япония поддержала западные санкции в отношении России из-за военной операции на Украине.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - говорится в заявлении МИД.