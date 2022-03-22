22 Марта 2022
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Политика В России
Полки в магазине Fix Price (17.03.22) (2022) | Фото: Накануне.RU

Сенатор Клишас: Идеология современной России - суверенитет

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что сейчас идеологией России является суверенитет. Правда, насчет экономического суверенитета страны у Клишаса есть сомнения. В любом случае, в ближайшее время станет очевидно – может Россия на такой суверенитет рассчитывать или нет.

"Идеология современной России - суверенитет. Подлинный, который позволяет развиваться государству и служит надёжной опорой для развития и защиты каждого человека. Суверенитет как основа построения отношений с другими суверенными государствами и принцип интеграции в мировое сообщество, - пишет сенатор в своем Telegram-канале. - Мы умеем защищать свой суверенитет военными средствами, умеем политическими, умеем правовыми и провели в этих целях конституционную реформу 2020. Сможем ли мы защитить свой суверенитет в экономическом плане - покажет ближайшее будущее, в том числе наши ответные санкции на ту экономическую войну, которую Запад развязал против нашей Страны и наших граждан" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Теги: андрей клишас, суверенитет, экономика, кризис



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