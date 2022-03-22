Текслер поручил провести проверку по факту массового ДТП в Златоусте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу провести проверку по факту массового ДТП в Златоусте, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что у него есть вопросы и к муниципалитету, и к подрядчикам. После результатов проверки будут сделаны выводы.

"Постоянно говорю главам и другим ответственным: никогда нельзя расслабляться. У нас в феврале весна началась, а в марте снова зима вернулась. Реагировать нужно моментально. И подрядчиков контролировать, пинать, извините, в случае необходимости. Если не можете нормально убрать дорогу, то можно ограничить на ней движение на час-другой", - отметил Алексей Текслер.

Напомним, в Златоусте на улице Трактовой утром 21 марта столкнулись 15 автомобилей. Авария произошла во время снегопада. В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. По предварительным данным, водители не выбрали безопасную скорость движения во время снегопада.