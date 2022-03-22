Эксперты ждут повышения тарифов на мобильную связь на 10-20%

В этом году стоит ждать логичного повышения ряда тарифов на мобильную связь на 10-20%. Рост цен будет связан с кризисом, вызванным ситуацией на Украине, полагают эксперты.

Так, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что пересмотр тарифов операторы начнут уже через месяц. "Повышение будет не сразу, на каких-то тарифных планах - да, на каких-то - нет, но в целом рост на 10% для ряда тарифов и не для всех абонентов в России. Сейчас каждый оператор будет выбирать стратегию, как он будет повышать цены, на каких тарифах, и поэтапно вводить", - цитирует эксперта "Интерфакс". Он отмечает, что связь в стране дешевая, ее недооцененная стоимость составляет 2-2,5 раза.

Также стоимость связи будет расти из-за необходимости доставать импортное оборудование (а оно такое почти на всех сетях GSM, 3G, LTE).