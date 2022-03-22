22 Марта 2022
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Происшествия За рубежом
Крушение пассажирского Boeing-737 на юге Китая (2022) | Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа Boeing 737, разбившегося на юге КНР, передает Центральное телевидение Китая.

На месте происшествия обнаружены обломки упавшего самолета. Отмечается, что поиски сильно осложняет горная местность, пишет Regnum.

Как сообщалось, 21 марта самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерял связь над Учжоу во время выполнения рейса Куньмин-Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолет потерпел крушение. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Управление гражданской авиации Китая сообщило, что до этой катастрофы безопасность полетов в КНР удавалось поддерживать в течение 138 месяцев (более 11 лет) подряд. Такие показатели - рекордные для мировой гражданской авиации.

Теги: Китай, Boeing 737, авиакатастрофа



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Ранее 21.03.2022 11:09 Мск На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737


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