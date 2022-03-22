22 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП с автобусом и троллейбусом (2022) | Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В столкновении автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге пострадали семь человек

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась вечером 21 марта на улице Щербакова. По предварительной информации, водитель автобуса 38-го маршрута допустил наезд на стоящий на остановке троллейбус.

В результате пострадали семь пассажиров автобуса: с различными травмами их доставили в больницы города. Одна из пострадавших самостоятельно обратилась в травмпункт ГКБ №20.

ДТП с автобусом и троллейбусом(2022)|Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Полицейские установили, что за рулем автобуса ПАЗ сидел 39-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. Троллейбусом управляла 42-летняя женщина с 17-летним стажем. Оба водителя прошли медицинское освидетельствование и оказались трезвы.

ДТП с автобусом и троллейбусом(2022)|Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Шофер автобуса пояснил, что, подъезжая к остановке "Гончарная", он не рассчитал расстояние до впереди стоящего троллейбуса. Мужчина применил торможение, но избежать столкновения не удалось. Все обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". В нем также пострадали семь человек.

Теги: автобус, троллейбус, ДТП, Екатеринбург, ГИБДД



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