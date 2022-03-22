22 Марта 2022
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Концерт &quot;Zа мир без нацизма&quot; в Лужниках (2022) | Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

Концерт к восьмилетию присоединения Крыма смотрел каждый пятый россиянин

Концерт-митинг, прошедший 18 марта в московских "Лужниках" и посвященный восьмилетию присоединения Крыма к России, хотя бы одну минуту в эфире транслировавших его телеканалов посмотрел каждый пятый россиянин или 20,7%.

Такие данные приводит компания Mediascope. Измерения учитывают граждан старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Среди зрителей, находившихся в этот момент у экрана концерт смотрели почти 70%.

Такие показатели объясняются прежде всего количеством телеканалов, которые присоединились к трансляции мероприятия. Всего в своем эфире концерт транслировали 17 телеканалов.

Интерес обусловлен политической ситуацией и спецоперацией на Украине, сообщают "Ведомости".

Напомним, президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте, посвящённом воссоединению Крыма с Россией. Начал он своё выступление с цитирования Конституции России, уточнив, что жители Крыма и Севастополя достигли своей цели, придя на референдум. Путин предложил поздравить жителей полуострова с воссоединением с Россией.

Теги: Крым, концерт, Путин, россияне



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