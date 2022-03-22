Nestle и Unilever увеличат цены до 40%

22 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
закрыто, табличка (2020) | Фото: liveangarsk.ru/image/504544-zakryto

Nestle и Unilever увеличат цены до 40%

Швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle, а также британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever уведомили ритейлеров России о повышении цен на свою продукцию до 40%.

Подорожание произойдет с апреля. Речь идет о таких брендах от Nestle, как кофе Nescafe, какао Nesquik, детском питании, готовых завтраках и шоколаде, а также марках Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve от Unilever, сообщают "Известия".

По сообщению Nestle,  в марте произошли логистические сложности при поставках продукции, сырья, упаковки, рост их стоимости. До сих пор сохраняется риск перебоев при исполнении заказов.

Unilever отмечает, что стоимость товаров увеличится из-за многих факторов — например, динамики изменения валютного курса, роста затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации. 

Как отмечает производитель, ситуация развивается в условиях ограничений, которые введены зарубежными странами в отношении РФ.

Напомним, поставки соков и молока в российские магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. В настоящее время участники рынка фиксируют дефицит тетрапака и картона. По этой причине рассматриваются альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов.

Теги: Nestle, Unilever, продукты, бизнес, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети