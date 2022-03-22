Nestle и Unilever увеличат цены до 40%

Швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle, а также британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever уведомили ритейлеров России о повышении цен на свою продукцию до 40%.

Подорожание произойдет с апреля. Речь идет о таких брендах от Nestle, как кофе Nescafe, какао Nesquik, детском питании, готовых завтраках и шоколаде, а также марках Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve от Unilever, сообщают "Известия".

По сообщению Nestle, в марте произошли логистические сложности при поставках продукции, сырья, упаковки, рост их стоимости. До сих пор сохраняется риск перебоев при исполнении заказов.

Unilever отмечает, что стоимость товаров увеличится из-за многих факторов — например, динамики изменения валютного курса, роста затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации.

Как отмечает производитель, ситуация развивается в условиях ограничений, которые введены зарубежными странами в отношении РФ.

Напомним, поставки соков и молока в российские магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. В настоящее время участники рынка фиксируют дефицит тетрапака и картона. По этой причине рассматриваются альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов.