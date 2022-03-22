22 Марта 2022
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Общество В России
Автобус с гробом (2021) | Фото: Николай Ермаков

В Госдуму внесен законопроект о похоронном деле

Проект закона о похоронном деле в России внесен в Госдуму.

Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона "О погребении и похоронном деле. Как сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в настоящее время похоронная отрасль у многих ассоциируется с серым, даже черным бизнесом.

По словам парламентария, стоит задача сделать ее максимально прозрачной и понятной для всех, а также обеспечить защиту прав россиян, потерявших близких. Пахомов отмечает, что недобросовестным ритуальным организациям необходимо противопоставить четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами, а бизнесу нужно дать понятные правила работы, сообщает ТАСС.

Напомним, оборот российского рынка ритуальных услуг в 2021 году вырос на 12,5% год к году, до 80,4 млрд рублей. Это самый большой рост за семь лет – в 2013 году прирост выручки похоронного бизнеса составил 14,3%.

Теги: похоронное дело, похороны



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