22 Марта 2022
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Экономика В России
банкомат сбербанк (2014) | Фото: credit-pad.com

ЦБ РФ сообщил, сколько россияне вывели средств со банковских счетов

Средства россиян в банках страны за февраль 2022 года снизились на 3,5%, юридических лиц — выросли на 0,4%.

Как следует из материалов Центробанка России, в целом за февраль средства граждан снизились на 1,2 трлн руб. (-3,5%), главным образом в последнюю неделю месяца. Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на рублевые депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность, отмечает регулятор.

При этом ЦБ РФ в документе о развитии банковского сектора не стал раскрывать финансовый результат отрасли за февраль.

Напомним, из-за ограничительных мер банки России могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 годах.

Размер предполагаемой в стрессовом сценарии потребности кредитных учреждений в докапитализации составит менее 1% ВВП за два года, что будет не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 годов.

Теги: банки, счета, деньги



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