Минпромторг: дефицита офисной бумаги в России не будет

Дефицита офисной бумаги в России не будет, так как внутренние потребности полностью обеспечивают отечественные производители.

Как сообщает Министерство промышленности и торговли, сегодня стране работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. Небольшое количество бумаги в российские магазины поставляли лишь финские производители.

Как отмечает ведомство, один из крупнейших комбинатов по производству бумаги уже перестроил свою работу и адаптировался к ограничениям и проблемам с доставкой импортных химикатов.

Минпромторг подчеркивает, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России в течение недели, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о резком росте цен за последние дни на бумагу для офисной техники, а также о дефиците данного товара. В отдельных случаях цены в офлайн и онлайн-магазинах увеличились в четыре-пять раз.

Минпросвещения РФ заявляет, что ОГЭ и ЕГЭ в этом году пройдут вовремя, несмотря на сообщения о дефиците бумаги.