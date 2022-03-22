Минпромторг: дефицита офисной бумаги в России не будет

22 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Дорогая бумага (2022) | Фото: telegram-канал Невластный телевизор / t.me/nevlastny

Минпромторг: дефицита офисной бумаги в России не будет

Дефицита офисной бумаги в России не будет, так как внутренние потребности полностью обеспечивают отечественные производители.

Как сообщает Министерство промышленности и торговли, сегодня стране работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. Небольшое количество бумаги в российские магазины поставляли лишь финские производители.

Как отмечает ведомство, один из крупнейших комбинатов по производству бумаги уже перестроил свою работу и адаптировался к ограничениям и проблемам с доставкой импортных химикатов.

Минпромторг подчеркивает, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России в течение недели, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о резком росте цен за последние дни на бумагу для офисной техники, а также о дефиците данного товара. В отдельных случаях цены в офлайн и онлайн-магазинах увеличились в четыре-пять раз.

Минпросвещения РФ заявляет, что ОГЭ и ЕГЭ в этом году пройдут вовремя, несмотря на сообщения о дефиците бумаги.

Теги: Минпромторг, бумага



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2022 13:32 Мск Минпросвещения: Вопрос нехватки бумаги незначителен, ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети