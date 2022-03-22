22 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

ЕС: на неделе не ожидается новых санкций против РФ

На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых антироссийских санкций.

Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, формальное принятие ограничительных мер требует определенной процедуры.

Также, по его словам, министры стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, но "эта и другие возможные меры анализировались министрами".

Боррель отметил, что речь идет, в частности, о поиске "эффективной реакции", которая не стала бы бременем для Евросоюза, сообщает "Прайм".

Напомним, В США считают, что экономика РФ под давлением санкций сократится в два раза. Такое заявление сделал зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Он добавил, что "это санкции и трудности президента России Владимира Путина".

Теги: Евросоюз, санкции, нефть



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