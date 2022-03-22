22 Марта 2022
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров: Чеченский бойцы начали штурм Мариуполя

Военнослужащие Чечни зачистили завод "Азовсталь" и приступили непосредственно к штурму Мариуполя.

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, город будет зачищен от украинских сил "в ближайшее время". Отмечается, что штурмом руководит депутат Госдумы России Адам Делимханов. По словам Кадырова, чеченские военные успешно подавляют огневые точки украинских сил и прикрывают "боевых товарищей" из воинских формирований России.

Мариуполь имеет стратегическое значение для всех сторон конфликта. В случае его взятия войсками РФ расположенные на бывшей линии соприкосновения украинские силы столкнутся либо с окружением, либо со стратегической изоляцией, сообщает РБК.

Ранее Кадыров заявил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев для борьбы против "националистов и шайтанов".

Теги: Кадыров, Украина, бойцы, спецоперация



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