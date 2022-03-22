Зеленский хочет вынести компромиссы с Россией на референдум

Вопрос о достижении компромиссов между Московой и Киевом будут решать украинцы в ходе общенационального референдума.

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский в интервью изданию "Суспільне", потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины, в том числе Конституции.

"Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", — сказал украинский лидер.

Президент сделал такое заявление в день окончания четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной в режиме онлайн-конференции.

Как сообщалось ранее, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиции России и Украины в переговорном процессе сблизились, однако некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.

По каким именно темам совпадают позиции Москвы и Киева не уточняется.