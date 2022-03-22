22 Марта 2022
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9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена (2020) | Фото: Накануне.RU

Российских ветеранов полностью освободят от налогов за подарки

Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в России полностью освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за полученную помощь и подарки.

Соответствующая поправка вошла в проект закона кабмина о налоговых мерах поддержки экономики. В настоящее время помощь и подарки ветеранам могут облагаться налогом в зависимости от источника средств. Так, если помощь из бюджета или от иностранного государства, то она не облагается НДФЛ независимо от суммы. Если источником поддержки ветеранов выступают частные организации или физические лица и ее сумма превышает 10 тыс. руб. за год, то ее получателю нужно уплатить НДФЛ.

Согласно поправкам, предлагается полностью освободить от налога любые выплаты и подарки льготным категориям без ограничений. Речь идет как о ветеранах и тружениках, так инвалидах войны, вдовах погибших, бывших узниках нацистских концлагерей, военнопленных времен Великой Отечественной и т. д., пишут "Ведомости".

Теги: ветераны, НДФЛ, налоги



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