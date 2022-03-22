Банковскому сектору России может понадобиться 3,5 трлн рублей докапитализации

Из-за ограничительных мер банки России могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 годах.

По словам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), со стороны непосредственно государства из этой суммы может понадобиться 2,2 трлн руб.

Размер предполагаемой в стрессовом сценарии потребности кредитных учреждений в докапитализации составит менее 1% ВВП за два года, что будет не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 годов.

Эксперты ЦМАКПа проводили свои расчеты, основываясь на макроэкономическом прогнозе, согласно которому ВВП России снизится на 6,4% в текущем году и на 2,2% в 2023 году, а инфляция достигнет 20% в годовом выражении в декабре 2022 года и 8% – в 2023 году.

Издание Frank Media ранее со ссылкой на источники сообщало, что Центробанк России, Сбербанк и ВТБ еще в конце января 2022 года подготовили оценку возможных последствий для экономики от жесткого варианта санкций, согласно которой, банки потребуется докапитализировать на 5–6 трлн руб.

По оценкам Промсвязьбанка, просадка кредитования в целом по рынку составит 5–10% в 2022 году с учетом мер господдержки и возможного снижения ключевой ставки уже во втором полугодии. Снижение кредитования физических лиц может составить 1,5–2 раза на горизонте до трех месяцев относительно двузначных темпов 2021 году.

Если в течение всего года экономическая обстановка останется напряженной и сохранится жесткая денежно-кредитная политика, то рост кредитования как граждан, так и компаний без учета льготных госпрограмм и валютной переоценки будет вообще околонулевым, пишут "Ведомости".

Тем временем, российские продавцы электроники отказываются от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит.

Так, приобрести электронику в кредит или рассрочку нельзя в магазине Apple re: Store, от рассрочек отказались и в "М. Видео — Эльдорадо".