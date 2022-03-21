22 Марта 2022
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Происшествия В России Украина Москва
киев (2011) | Фото: Накануне.ru

СКР возбудил дело против украинских военврача и телеведущей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении военврача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, Друзенко, являющийся военным врачом, в эфире украинского телевизионного канала публично призывал к насилию, опасному для жизни и здоровья, в отношении российских военнослужащих, попавших в плен украинским войскам во время проведения специальной военной операции.

Следователи полагают также, что телеведущая Мосейчук в эфире украинского телевизионного канала публично призывала к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в адрес российских летчиков, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, а также членов их семей. После сбора необходимых сведений Друзенко и Мосейчук будут объявлены в международный розыск.

Ранее СКР объявил о возбуждении уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Теги: Геннадий Друзенко, Наталья Мосейчук, уголовное дело



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