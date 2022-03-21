СКР возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан российской армией. Видеозапись выступления он разместил на своем канале на "YouTube".

"Мы не впервые видим, что в рамках информационной войны против России украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, становясь площадкой для экстремистских и иных преступных призывов. Все это говорит не только о полной безответственности и непрофессионализме руководителей таких СМИ, но и о сущности украинского национализма, принимающего все более радикальные формы. Следствием проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела. Будут приняты меры к объявлению его в розыск", - уточнили в СКР.