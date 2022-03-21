Россия прекращает переговоры с Японией по мирному договору

Россия с учётом очевидного недружественного характера введённых Японией односторонних ограничений против нашей страны в связи с ситуацией на Украине принимает ответные решения, сообщает МИД РФ.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - говорится в заявлении МИД.

Принято решение, отметили в министерстве, "о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г. Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах".

"Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - подытожили в МИД.