21 Марта 2022
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред призвал "перестроить экономику" и "дать бизнесу возможность заниматься бизнесом"

Уральский полпред Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Основной темой стал мониторинг цен и наличия товаров и медикаментов в розничной сети. Якушев призвал "дать бизнесу возможность заниматься бизнесом", сообщили Накануне.RU в полпредстве.

"Главная задача сейчас – оперативно перестроить экономику. Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом", - сказал Якушев.

Он предостерёг: проверочные мероприятия не должны мешать работе бизнеса. Наоборот, в условиях действия санкций административную нагрузку на бизнес нужно сократить. По данным на 18 марта, роста безработицы в УрФО нет.

Полпред обратил внимание на то, что в мире распространяется новый штамм коронавируса – "стелс-омикрон", который характеризуется ещё большей заразностью. В России он также выявлен, поэтому нужно крайне внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. 

Теги: Владимир Якушев, совещание, бизнес,



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