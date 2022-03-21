На Ямале завод готов начать производить газировку со вкусом "кока-колы"

Завод "Арктическая вода" готов начать производить газировку со вкусом "кока-колы", сообщили Накануне.RU в правительстве Ямала.

Технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки лимонадов. В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами: "Кока-кола", "Тархун", "Байкал", "Крем-сода". Основная задача – сохранить высокое качество, параллельно наращивая объемы производства.

Завод "Арктическая вода" работает на Ямале более 20 лет и имеет статус резидента Арктической зоны. Основанием для его создания послужило открытие уникального источника талой родниковой питьевой воды в предгорьях Урала. За последние пять лет объёмы производства воды выросли в два раза. Во многом этому способствовало открытие круглогодичного проезда по дороге Надым – Салехард. У предприятия появилось порядка 400 тыс. новых потребителей.