21 Марта 2022
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Сергей Карякин, шахматист (2017) | Фото: ruchess.ru

"В первую очередь я патриот своей страны": Карякин отреагировал на дисквалификацию ФИДЕ

Гроссмейстер Сергей Карякин, которого ФИДЕ дисквалифицировала на шесть месяцев, назвал это решение ожидаемым, "но от этого не менее позорным". Об этом он написал на своей странице.
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Он отметил, что попран основной спортивный принцип, ведь он прошел тяжелейший отбор через Кубок Мира в турнир претендентов. И возможная победа в нем вывела бы его на матч за звание чемпиона мира.

"Увы, ФИДЕ опозорили не меня, а себя. И теперь мы все можем убедиться в том, что международные спортивные чиновники, которые последние годы банили российских олимпийцев по поводу и без, добрались до шахмат, которые были всегда далеки от этого беспредела. И главное. В первую очередь я патриот своей страны и только во вторую - спортсмен. Если мыслями вернуться в ту ситуацию, когда я поддержал Президента России, народ и армию, то я бы поступил точно также! Я ни о чем не жалею", - написал Карякин, который поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Он уверен, что жизнь расставит все на свои места.

Неделю назад он написал, что у него нет никаких иллюзий насчет решения так называемой комиссии по этике ФИДЕ, "которая состоит из людей бесконечно далеких от мира шахмат". И его отстранят за то, что он из России и поддерживает президента и свою страну. Утром он написал обращение к украинцам не верить пропаганде, цель которой лишь продлить агонию киевского режима за счет жизней простых граждан.

Интересно, что Карякин родом из Крыма, но еще в 2009 году принял российское гражданство.

Теги: Сергей Карякин, шахматы



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Ранее 21.03.2022 16:19 Мск Шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода


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