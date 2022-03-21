Суд запретил Facebook и Instagram за экстремизм

Вынесено решение по Facebook и Instagram.

Суд запретил их работу за экстремизм, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее американская компания Meta в суде заявила, что изменила свою политику и больше не допускает русофобских высказываний и призывов к насилию над россиянами на своих площадках. За допустимость хейта в адрес российских военных и властей, напомним, ранее в РФ были забанены соцсети Instagram и Facebook, входящие в Meta. А теперь Генпрокуратура в суде добивается присвоения Meta статуса экстремистской организации.