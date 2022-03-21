21 Марта 2022
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Суд запретил Facebook и Instagram за экстремизм

Вынесено решение по Facebook и Instagram.

Суд запретил их работу за экстремизм, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее американская компания Meta в суде заявила, что изменила свою политику и больше не допускает русофобских высказываний и призывов к насилию над россиянами на своих площадках. За допустимость хейта в адрес российских военных и властей, напомним, ранее в РФ были забанены соцсети Instagram и Facebook, входящие в Meta. А теперь Генпрокуратура в суде добивается присвоения Meta статуса экстремистской организации.

Теги: Facebook, Instagram, экстремизм



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Ранее 21.03.2022 13:46 Мск Meta заявила, что больше не разрешает хейтить российские власти и военных
Ранее 21.03.2022 13:11 Мск Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram – Генпрокуратура
Ранее 21.03.2022 11:44 Мск Суд в Москве начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией


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