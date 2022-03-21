"Если нет доверия к власти - пишется фейк, что "завтра вводится военное положение", и люди скупают фритюрницы" – депутат ГД

Ажиотажный спрос на товары, в том числе на лекарства, является порождением не только инфляции или других объективных факторов, но также и формой недоверия власти.

"Доверие должно быть к власти. Если нет доверия – пишется фейк, что завтра вводится военное положение, и люди скупают все, даже фритюрницы", - прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств член комитета Гослумы по охране здоровья Александр Петров.

Он отметил, что власти должны костьми лечь, но не допустить закрытия даже одного фармацевтического предприятия. Также парламентарий видит проблему в производстве субстанций, которые до сих пор на 80% в России являются импортными: "И пусть стен не будет, но даже в чистом поле станки должны включиться и субстанции должны производиться", - отметил депутат.

Представители фармы видят большую проблему в возможном росте цен и просят у правительства послабления налогового бремени, иначе ни отрасль, ни граждане скачка стоимости не выдержат. В Минфине настроены скептически – серьезно тема налогового послабления не обсуждается. Между тем, председатель совета директоров группы компаний "Р‑Фарм" Алексей Репик говорит: "Любая индексация может оказаться для граждан тяжелой и сложной для восприятия. Не считаю, что возможны какие-либо повышения цен свыше инфляции, которая будет в качестве прогноза объявлена Министерством экономического развития".

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев полагает, что индексация цен на лекарства неизбежна хотя бы потому, что в стоимости почти всех из них есть валютная составляющая. А министр здравоохранения Ростовской области заявил, что поставщики закладывают в рост цен очень много составляющих, например, даже подорожавшую бумагу.

Тимофей Нижегородцев. заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы рассказал, что в России очень много недорогих препаратов: "Всего 37 тыс. цен на лекарства у нас зарегистрировано, из них 8,9 тыс. – цены до 100 рублей. Очень много препаратов недорогих. До 500 рублей – 20 тыс. препаратов, то есть больше половины".