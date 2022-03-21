Гартунг вышел из состава акционеров Челябинского кузнечно-прессового завода

Попавший под санкции Евросоюза депутат Госдумы Валерий Гартунг вышел из состава акционеров Челябинского кузнечно-прессового завода. Его доля в уставном капитале и акции перешли супруге Марине Гартунг, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

До 17 марта Валерию Гартунгу принадлежало 21,32% в уставном капитале, 142 тыс. 529 (23,74%) обыкновенных акций и 28 тыс. 115 (14,05%) привилегированных. Теперь эти акции перешли Марине Гартунг.

В результате теперь ей принадлежит 71,0% в уставном капитале ЧКПЗ, 482 тыс. 493 (80,38%) обыкновенных акций и 86 тыс. 279 (43,12%) привилегированных акций.