21 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
Валерий Гартунг (2018) | Фото: Накануне.RU

Гартунг вышел из состава акционеров Челябинского кузнечно-прессового завода

Попавший под санкции Евросоюза депутат Госдумы Валерий Гартунг вышел из состава акционеров Челябинского кузнечно-прессового завода. Его доля в уставном капитале и акции перешли супруге Марине Гартунг, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

До 17 марта Валерию Гартунгу принадлежало 21,32% в уставном капитале, 142 тыс. 529 (23,74%) обыкновенных акций и 28 тыс. 115 (14,05%) привилегированных. Теперь эти акции перешли Марине Гартунг.

В результате теперь ей принадлежит 71,0% в уставном капитале ЧКПЗ, 482 тыс. 493 (80,38%) обыкновенных акций и 86 тыс. 279 (43,12%) привилегированных акций.

Теги: Валерий Гартунг, ЧКПЗ,



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