21 Марта 2022
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Спорт Москва
Сергей Карякин, шахматист (2017) | Фото: ruchess.ru

Шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода

FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Карякина на шесть месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Международной шахматной федерации.
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"Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE и наказан всемирным запретом на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любом шахматном соревновании с рейтингом FIDE, вступающим в силу с даты этого решения, 21 марта 2022 г.", - уточнили в федерации.

Напомним, ранее Международная шахматная федерация (FIDE) открыла дисциплинарное дело против Карякина. Федерация осудила публичное высказывание Карякиным своей политической позиции – гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Теги: Сергей Карякин, шахматы, дисквалификация



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