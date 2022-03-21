Путин поддержал предложение главы Ямала выплачивать силовикам "северные" с первого дня работы

Президент Владимир Путин провёл встречу с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Разговор зашёл, в частности, о выплатах правоохранителям "северных" надбавок с первого дня работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Губернатор рассказал президенту, что показатель ВРП в регионе имеет "двузначные показатели". Президент в ответ добавил, что "индекс промышленного производства – вообще выше 16%".

"Даже несмотря на серьёзные климатические суровые условия, сельское хозяйство выросло на девять с лишним процентов. Это всё, безусловно, очевидные положительные тенденции. Но есть и вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Стройка вообще у вас первое место. Строительный сектор, рост стройки – на 60%, по-моему. Первое место по России", - сказал Путин, отметив также положительный прирост населения в округе.

Артюхов уточнил, что во время борьбы с коронавирусом власти "взяли проекты Минобороны по строительству новых инфекционных госпиталей".

"Построили два таких: в Новом Уренгое, Салехарде. Хотя построили быстро, но уверен, что многие годы они будут усиливать нашу медицинскую службу. Для самых отдалённых посёлков – тоже показано – такие мобильные диагностические центры на базе "КамАЗа". Один такой "КамАЗ" – это 3 тыс. жителей отдалённых посёлков, которые пройдут полную диагностику: ЭКГ, флюорографию – всё, что необходимо", - сказал Артюхов.

В конце прошлого года индекс промышленного производства составил 17%, этот показатель – один из пяти лучших в стране.

"Также очень высоко держим планку по инвестициям – свыше 1 трлн", - сказал Артюхов.

В округе за 10 дет в два с половиной раз выросло количество многодетных семей.

"Очень важно, Владимир Владимирович, хотел на этом внимание Ваше заострить, – показатель младенческой смертности. Долгие годы он у нас был плохим, очень высоким. И знаете, даже находились эксперты, которые приезжали и говорили, что у нас такая особенность территории. Огромное пространство: что-то в тундре происходит – вертолёт не всегда может успеть. Провели большую работу, за каждым процентом снижения – большой труд медицинской системы, но мы вышли наконец-то на среднероссийские показатели", - сказал Артюхов.

По национальному проекту окружные власти должны были расселить 250 тыс. "квадратов".

"Мы для себя поставили планку в четыре раза больше – 1 млн, и сегодня уверенно идём к этой цели. К 2023 г. 18 тыс. семей переедут накопительным итогом в рамках пятилетнего цикла в новые дома. Это, по сути, маленький северный город будет построен", - сказал Артюхов.

В этом году будут построены 22 детских сада. Следующая задача – 25 новых школ. На Ямале запустили синхронизацию базы данных многодетных семей с сайтом продажи авиабилетов.

"Когда семья с тремя детьми покупает – это реальный пример – билеты из Салехарда в Сочи и обратно, система сразу распознаёт, что семья многодетная, и пересчитывает сразу, выдаёт не общую стоимость обычную, а 2,5 тыс. руб. И моментально мы видим, что счёт на трёх детей был бы на 65 тыс., он превращается в 15 за билеты туда и обратно. Очень хорошая мера. Не нужны никакие справки, не нужно ничего потом подтверждать. Сразу в момент покупки семья распознаётся как многодетная", - сказал Артюхов.

Губернатор уточнил, что в этом году запустят аэропорт в Новом Уренгое.

"30 лет ждали люди на востоке нашего региона строительства моста через реку Пур. Построен, по нему идут машины, также 0 бюджетных рублей. Ввели через концессию плату на тяжёлую технику, а легковые машины, люди едут по нему бесплатно. И бизнес развивается, потому что в том направлении много нефтегазовых проектов, и, самое главное, появился долгожданный мост", - сказал Артюхов.

Также губернатор поднял тему заработной платы федеральных служащих на территории арктической зоны.

"Что мы сегодня имеем? Требование о накоплении стажа работы для получения надбавки, о накоплении "северных". Получается так, что во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные» можно было ускоренно начислять, а лучше – платить с первого дня. Мы такой эксперимент сделали у себя, в нашей бюджетной системе. Врачи, учителя, тренеры получают "северные" с первого дня. Они накапливаются, могут достигать 80%", - сказал Артюхов.

Артюхов попросил президента поддержать решение о внедрении такого же начисления "северных" с первого дня работы в правоохране, безопасности, налоговой сфере, уточнив, что такое решение "могло бы позволить усилить федеральные структуры".

"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение Правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", - сказал Путин.