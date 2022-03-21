В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму закопороект о выходе РФ из Всемирной торговой организации (ВТО).

Авторы документа отмечают, что первоначальный позитивный эффект от присоединения России к организации состоял в отмене торговыми партнерами ряда ограничительных мер. Например, Россия получила от членов ВТО уступки в виде режима наиболее благоприятствуемой нации, запрета применения количественных ограничений и запрещенных субсидий, свободы транзита, правил транспарентности.

"В тоже время, начиная с 2014 года на фоне общего ухудшения двусторонних отношений с Европейским союзом, США и рядом других стран, допускающих недружественные и ограничительные действия в отношении России, преимущества нахождения России в ВТО стали сокращаться в виду раскручивающегося маховика вышеуказанных экономических санкций. Санкционное давление, оказываемое на Россию в 2022 году, оказалось беспрецедентным по своим масштабам", - говорится в пояснительной записке.

"Справедливороссы" считают, что секторальные санкции (в отношении ВПК, нефтяного и банковского секторов) в отличие от персональных "подставили под удар важнейшие отрасли отечественной экономики". Ответные санкции также последовали, и в целом существующая картина запретов и ограничений никак не соответствует принципам ВТО.

Поэтому в "СРЗП" предлагают денонсировать протокол о присоединению России к ВТО,