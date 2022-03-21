21 Марта 2022
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин: Конгресс США обязан объявить импичмент Байдену

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал Конгресс США объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену.

В своем телеграм-канале спикер ГД написал, что в 2017 году конгрессмены США приняли закон, запрещающий финансирование деятельности батальона "Азов" (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Однако в марте 2022 года американский лидер подписал пакет военной помощи Украине.

По словам Володина, вооружение, которое направляется в Киев, попадает к националистическим батальонам, среди которых есть и "Азов".

"Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена", - считает спикер Госдумы.

Он добавил, что вина за действия "Азова", проливающего кровь мирных граждан, ложится на президента США, а это "вопрос Гаагского трибунала".

Ранее Володин заявил, что "в милитаризации и нацификации Украины" виноваты президент США Джо Байден, сенаторы и конгрессмены. По мнению политика, силового решения на Украине можно было избежать, но "именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов".

Теги: володин, байден, импичмент



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