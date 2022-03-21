В голосовании за лучшую концепцию набережной Исети приняли участие 9,5 тысяч человек

В Екатеринбурге завершилось онлайн-голосование за лучшую концепцию развития набережной Исети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, оно проходило на официальном портале Екатеринбурга. В голосовании приняли участие 9,5 тысяч человек.

Екатеринбуржцы выбирали лучший из семи проектов. Концепции были представлены следующими бюро: Wowhaus (Москва); MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам); Консорциум ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам); Консорциум TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам); Архитектурная группа АТОМ: АМ. ПРОЕКТУС + А-ГА + 8 ЛИНИЙ + LAP Landscape & Urban Design (Москва, Роттердам); Консорциум ZARYA DEVELOPMENT + ХАБИТАТУМ ЛАБ + SCAPE + DEREVO PARK (Санкт-Петербург, Москва) и KPHB LLC KRNV architects (Москва).

Как отметили в мэрии, победитель конкурса будет назван на заседании жюри в эту среду, 23 марта. Лучшая концепция станет основой для благоустройства набережной Исети – от улицы Ткачей до улицы Лыжников.