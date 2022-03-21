В Челябинской области до конца 2023 года восстановят права 3,2 тыс. дольщиков

В Челябинской области до конца 2023 года восстановят права более 3,2 тысяч дольщиков. Губернатор Алексей Текслер принял участие в совещании по вопросам восстановления прав участников долевого строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как рассказал губернатор, этим вопросом региональные власти активно занимаются с 2019 года, многое было сделано. Работа будет продолжаться.

В Челябинской области 37 проблемных объектов долевого строительства, по 23 из них принято решение по завершению строительства, по 14 объектам назначена выплата. Завершить строительство всех объектов планируется до 2023 года. В результате будут восстановлены права более 3,2 тыс. дольщиков. На эти цели направлено более 4,3 млрд рублей (свыше 700 млн рублей – из регионального бюджета).