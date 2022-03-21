Свердловский депутат: Отмена прямых выборов губернатора благотворно скажется на нынешней России

В нынешней геополитической ситуации отмена прямых выборов губернатора поспособствует сплоченности и мобилизации всех ресурсов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, сейчас необходимо вернуть схему выборов губернатора региональным парламентом, когда кандидатов предлагает сам президент.

"Приведу аналогию. Бывает ситуация, когда, сидя в кафе мы можем долго выбирать в меню, какой десерт заказать. А после заказа сказать: "не вкусно, дайте другой". Но иногда, когда нет ни времени, ни права на ошибку, важно довериться шеф-повару. Чтобы голодным не остаться", - заявил Иванов.

По его словам, некоторые могут возразить, называя такого главу региона нелегитимным, однако депутат уверен, что сегодня Владимир Путин имеет колоссальную поддержку и доверие большинства россиян. "Люди одобряют его решения в вопросах внешней и внутренней политики. По кандидату в губернаторы, уверен, возражений также не будет".

"Сегодня Россия в ситуации, когда нужна максимальная сплоченность и мобилизация всех ресурсов. И один из главных ресурсов – время. Важен каждый день. Выборы губернатора можно провести быстро в строгом соответствии с экономическими потребностями государства, в интересах общества. Всенародные выборы губернатора – это хорошо. Но в свое, спокойное время, когда никто никуда не спешит", - заявил депутат.

Напомним, сегодня стало известно, что федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде регионов России. Инициатива исходит якобы от самих глав регионов, а одной из причин называется высокая затратность выборов. Однако позднее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ни о каком, по крайней мере, переносе речи не идет, а выборы, как и планировалось, пройдут 11 сентября.