РЖД отменяют обязательное ношение масок на вокзалах и в поездах

РЖД отменяют требование об обязательном ношении защитных масок в поездах дальнего следования и на вокзалах, сообщает компания в Telegram-канале.

Также у пассажиров больше не будут замерять температуру тела в ходе поездки. В вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах можно не соблюдать социальную дистанцию.

При этом сотрудники продолжат носить маски, а также проводить дезинфекцию составов и помещений вокзалов.

Напомним, ранее масочный режим был отменен в ряде регионов, например, в Москве и Подмосковье. Также от масок разрешили отказаться некоторые авиакомпании. Однако эксперты не считают, что с отменой противоэпидемических мер властям стоит торопиться. Так, глава НИЦ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург напомнил, что во многих странах начинается новая волна эпидемии, а в России пока и текущая не закончилась.