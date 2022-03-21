В Челябинскую область с начала года привезли на 30% меньше фруктов и овощей

В Челябинской области в 2022 году на 30% сократились поставки фруктов и овощей из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Ирана, Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, на склады временно хранения с 1 января по 18 марта привезли около 2,9 тыс. тонн свежих фруктов и овощей, сухофруктов и сушеных овощей. В этом год меньше завезли томатов, капусты, корнеплодов, фруктов.

При этом в три раза больше поступило сушеных овощей, в десять раз больше винограда и изюма и в два раза больше цитрусовых.