21 Марта 2022
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Общество Челябинская область
овощи, цены, картофель, морковь (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинскую область с начала года привезли на 30% меньше фруктов и овощей

В Челябинской области в 2022 году на 30% сократились поставки фруктов и овощей из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Ирана, Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, на склады временно хранения с 1 января по 18 марта привезли около 2,9 тыс. тонн свежих фруктов и овощей, сухофруктов и сушеных овощей. В этом год меньше завезли томатов, капусты, корнеплодов, фруктов.

При этом в три раза больше поступило сушеных овощей, в десять раз больше винограда и изюма и в два раза больше цитрусовых.

Теги: овощи, фрукты,



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