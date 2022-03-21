21 Марта 2022
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Политика За рубежом
военная техника, ВСУ, эшелон (2016) | Фото: www.kievpravda.com/news/25522

Американская конгрессвумен призвала перестать помогать Украине из-за нацистов в ВСУ

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала американские власти отказаться от помощи Украине из-за националистов в рядах ВСУ.

Конгрессвумен в своем Twitter-аккаунте подчеркнула, что военная помощь может попасть к группировкам нацистов, "пытающих невинных людей". По словам Грин, власти США должны потребовать от президента Украины Владимира Зеленского остановить это.

20 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общий объем военной помощи Киеву достиг двух миллиардов долларов.

Как сообщалось, прямые поставки оборудования от Пентагона включают 800 зенитно-ракетных систем большой дальности и боеприпасы для них, 9 тысяч единиц противотанковых вооружений, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, включая артиллерийские, среди них десятки миллионов патронов.

Теги: грин, украина, нацисты



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