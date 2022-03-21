Если Европа откажется от российской нефти, цена барреля может подскочить до $300-500 – вице-премьер Новак

Россия ведет работу по переориентации нефтяных потоков с Запада на Восток. Так, уже достигнута договоренность с Казахстаном о создании рабочей группы по увеличению транзита нефти в Китай, сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак, курирующий ТЭК. Он добавил, что добыча углеводородов в РФ идет в полном объеме, несмотря на санкционное давление.

"В случае отказа Европы от российского сырья цены на нефть могут подскочить до $300-$500 за баррель. Влияние решения США и Британии отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов незначительное, поставки были небольшими", - заявил Новак.

Напомним, в последнее время нефть торговалась вблизи отметки в $100 за баррель.